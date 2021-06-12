Eş başkanlara 25 yıl hapis talebi

HDP Esenyurt
ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan
'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin soruşturmada, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam
ile Dilan Kılıç
hakkında 11,5 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam'ın örgüt posterlerinin kimin tarafından asıldığını bilmediğine yer verildi. Ayrıca HDP Esenyurt ilçe binasında kullanılan elektrik hattının da kaçak olduğu kaydedildi. İlçe binasında örgüt işlerinin görüldüğü kilitli bodrum katı ile ilgili ifade veren şüpheli Dilan Kılıç ise "Ben bu odaya daha önce hiç girmedim. Bu oda sürekli kilitli tutulmaktadır. Sorumlusu gençlik meclisi üyeleridir" ifadelerine yer verdi. İddianame, başsavcılık onayının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi
'ne gönderildi. Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine binaya operasyon düzenlenmişti. 24 Ocak'ta yapılan aramalarda ise ilçe binasının adeta örgüt karargahına çevrildiği belirlenmişti.