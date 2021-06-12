FETÖ firarisi zanlı hücre evinde yakalandı

Terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Adana
'da saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Adana'da, okul müdür yardımcısıyken meslekten ihraç edilen ve üzerine kayıtlı iki telefonda ByLock
yüklü olan Emrah G. (38), FETÖ üyeliği suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Firari olan Emrah G.'nin merkez Yüreğir
ilçesindeki Atakent Mahallesi'nde bulunan bir gaybubet evinde saklandığını belirleyen polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramalarda tuşlu cep telefonu ve SIM kart ile bir bölümü kitapların arasına gizlenmiş 1000 dolar
ve 625 lira ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.