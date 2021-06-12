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Giriş Tarihi: 12.6.2021

FETÖ firarisi zanlı hücre evinde yakalandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
FETÖ firarisi zanlı hücre evinde yakalandı
Terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü 'da saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Adana'da, okul müdür yardımcısıyken meslekten ihraç edilen ve üzerine kayıtlı iki telefonda yüklü olan Emrah G. (38), FETÖ üyeliği suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Firari olan Emrah G.'nin merkez ilçesindeki Atakent Mahallesi'nde bulunan bir gaybubet evinde saklandığını belirleyen polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramalarda tuşlu cep telefonu ve SIM kart ile bir bölümü kitapların arasına gizlenmiş 1000 dolar ve 625 lira ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
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FETÖ firarisi zanlı hücre evinde yakalandı
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