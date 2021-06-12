Mansur Yavaş’ın maskesi düştü





"SOSYAL YARDIM ALANLARA 1 TL TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ..."

"Sayın Mansur Yavaş tarafından veto edilen kararda suyun sosyal yardım alanlara 1 TL olmasına yönelik talep Cumhur İttifakı üyelerince geçen ay kabul edilmişti."

"Ancak Sayın Mansur Yavaş bu kararı zam olmadığı gerekçesi ile veto etti. Bu haktan geçen ay yararlanması gereken Ankaralılar maalesef bu haktan yararlanamadılar."



"ZAM YERSİZ, ASKİ BÜTÇE FAZLASI VERDİ

"Suyun fiyatının maliyetinden daha aşağı olamayacağı savıyla zammı savunan ASKİ'nin savunması da çok yersiz, çünkü ASKİ açıklamış olduğu kesin hesaba göre bu sene 400 milyon TL'ye yakın bütçe fazlası vermiş gözüküyor."

"Verilen borçlanma kararlarına ihtiyacı olmamakla övünen, yatırım yaptığımız halde bütçemiz fazla verdi diyen Sayın Mansur Yavaş'ın her defasında Meclise suya zam talebiyle gelmesi içinde birçok çelişkiyi barındırmaktadır."

"Tüm bunlara rağmen AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri 'Yapılmak istenen hizmetlerin önünde engelleniyoruz!' algısı oluşturmamak için su zammına çekimser oy kullanarak CHP'li belediyenin zammına taraf olmak istememişlerdir."