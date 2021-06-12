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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Aşı randevularında fire yok
Giriş Tarihi: 13.6.2021 01:13 Son Güncelleme: 13.6.2021 01:19

SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! randevularında fire yok

SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Aşı randevularında fire yok

Son Dakika Haberi... yaptığı son dakika açıklamasında 12 Haziran Cumartesi günü toplam 449 bin 684 aşısı yapıldığını bildirdi. Bakan Koca, " yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun" dedi.

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de salgın henüz etkisini yitirmezken, aşılama çalışmaları hızla devam ediliyor.

24 SAATTE 449 BİN 684 AŞI YAPILDI

Cuma günü, 24 saat içinde en fazla yapılan gün olurken, Bakan Koca 12 Haziran Cumartesi günü toplam 449 bin 684 koronavirüs aşısı yapıldığını aktardı.

VATANDAŞLAR RANDEVULARINI AKSATMIYOR

Koca açıklamasının devamında "Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Aşı randevularında fire yok
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