SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Aşı randevularında fire yok

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de salgın henüz etkisini yitirmezken, aşılama çalışmaları hızla devam ediliyor.