SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Aşı randevularında fire yok

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de salgın henüz etkisini yitirmezken, aşılama çalışmaları hızla devam ediliyor.
24 SAATTE 449 BİN 684 AŞI YAPILDI
Cuma günü, 24 saat içinde en fazla aşı yapılan gün olurken, Bakan Koca 12 Haziran Cumartesi günü toplam 449 bin 684 koronavirüs aşısı yapıldığını aktardı.
VATANDAŞLAR RANDEVULARINI AKSATMIYOR
Koca açıklamasının devamında "Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun" ifadelerine yer verdi.