İmam hatipler, demokrasi tarihinin göstergesi

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
, imam hatip okullarının, Türkiye
'de cumhuriyet tarihinde halkın geniş kesimlerinin üzerinde ittifak ettiği en önemli projelerden birisi olduğunu söyledi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nce hazırlanan "İmam Hatip Neslinin Önderleri" kitabının tanıtım toplantısında konuşan Kurtulmuş, kitabın Türkiye'nin geneline ışık tutan bir çalışma olduğunu dile getirdi ve belgesel olarak hazırlanması önerisinde bulundu. İmam hatip okullarının varlığı, gelişmesi ya da geriye gitmesinin Türkiye'deki demokrasi tarihinin de göstergesi olduğuna değinen Kurtulmuş, "Türkiye'de millet egemenliği ne zaman artmışsa, siyasette söz söyleme gücü ne zaman artmışsa, imam hatip okullarının önünün açıldığını görüyoruz. Ne zaman bu okullar kapandıysa Türkiye'de ya darbeler olmuş ya da millet iradesini yok sayan zihniyetler Türkiye'den almış başını gitmiş. 12 Mart
'tan sonra, 12 Eylül
'den sonra, 28 Şubat sürecinden sonra bu okulların önünün kesilmek istenmesinin sebepsiz olmadığını düşünüyorum" dedi.