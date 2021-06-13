İzmir'de yıkılan 5 ayrı binaya ilişkin iddianamelerin detayları ortaya çıktı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan ve 115 kişiye mezar olan yapılarla ilgili 5 ayrı iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Hazırlanan tüm iddianamelerde de binaların projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve isçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkıldığı vurgulandı. 11 kişinin hayatını kaybettiği, Yılmaz Erbek apartmanında sorumluluğu bulunan 2'si tutuklu 11 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye ise savcılığın değerlendirmesi damga vurdu. İzmir Cumhuriyet savcılarından Anıl Tokgöz'ün hazırladığı iddianamede, "Deprem değil bina öldürür" söyleminin bir benzeri olarak, "Depremlerin değil, binaların kanuna, yönetmeliğe, bilimsel gerçekliklere uygun olarak yapılmamasının vatandaşlarımızın ölümlerine ve yaralanmasına neden olduğu" değerlendirmesinde bulundu. İşte iddianamelerin ayrıntıları;
29 ŞÜPHELİNİN 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Rıza Bey Apartmanı 36 kişi hayatını kaybetti 17 kişi yaralandı. 5'i tutuklu 9 isim şüpheli oldu. Şüphelilerin "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıla kadar hapisleri istendi. Emrah Apartmanı 30 kişi hayatını yitirdi 8 kişi yaralandı. 1'i tutuklu 3 isim şüpheli oldu. Şüphelilerin, "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıla kadar hapisleri talep edildi.
Doğanlar Apartmanı 15 vatandaşımız hayatını kaybederken, 12'si ise yaralandı. Firari fenni mesul Bedriye Işılak'ın da arasında bulunduğu 2'si tutuklu 4 isim şüpheli oldu. Şüphelilerin "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisleri istendi.
Yılmaz Erbek Apartmanı 11 kişi yaşamını yitirdi 11 kişi ise yaralandı. 2'si tutuklu 11 isim şüpheli oldu. Şüphelilere "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
Yağcıoğlu Apartmanı 11 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı. Tutuklu müteahhit Şerafettin Ağar ve mühendis Orhan Ayber şüpheli oldu. Şüphelilerin "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıla kadar hapisleri talep edildi.
SAVCIDAN DEPREM DEĞERLENDİRMESİ
İddianamelerden en dikkat çekeni Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili hazırlanan iddianame oldu. İddianameye göre; deprem yönetmeliğine, imar kanununa, yapı denetim kanunundaki düzenlemeye ve yüklenen görev ile sorumluluklara aykırı davranıldı. Şüpheliler kanun ile kendilerine yüklenen dikkat ve özen yükümlülükleri yerine getirmedi. İddianamede, "Depremlerin değil, binaların kanuna, yönetmeliğe, bilimsel gerçekliklere uygun olarak yapılmamasının vatandaşlarımızın ölümlerine ve yaralanmasına neden olduğu" değerlendirmesi yapıldı.
DEPREMİ ÖNGÖRMELERİNE RAĞMEN KURALLARA UYMADILAR
Şüpheliler ifadelerinde, yaşananlarda kasıt veya kusurlarının bulunmadığını iddia ederek suçlamaları kabul etmedi. İddianamede, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığı İzmir'in de birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer alması göz önüne alındığında, şüphelilerin mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirilen eylemlerinin sonuçlarını öngördükleri anlatıldı. Şüphelilerin buna rağmen Emrah Apartmanını yapıldığı döneme ait mevzuatlara, yapı tekniğine ve mesleklerinin gerektirdiği kurallara uygun olarak yapmadıkları, kaliteli ve yeterli malzemeleri kullanmadıkları vurgulandı.