İzmir'de yıkılan 5 ayrı binaya ilişkin iddianamelerin detayları ortaya çıktı

Doğanlar Apartmanı 15 vatandaşımız hayatını kaybederken, 12'si ise yaralandı. Firari fenni mesul Bedriye Işılak'ın da arasında bulunduğu 2'si tutuklu 4 isim şüpheli oldu. Şüphelilerin "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisleri istendi.

Yılmaz Erbek Apartmanı 11 kişi yaşamını yitirdi 11 kişi ise yaralandı. 2'si tutuklu 11 isim şüpheli oldu. Şüphelilere "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Yağcıoğlu Apartmanı 11 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı. Tutuklu müteahhit Şerafettin Ağar ve mühendis Orhan Ayber şüpheli oldu. Şüphelilerin "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıla kadar hapisleri talep edildi.