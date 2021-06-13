Yardım gönüllüsü Bayfidan, İsrail'den tazminat kazandı

İsrail'in ambargo ve abluka altında tuttuğu Gazze halkına yardım etmek ve bölgede yaşanan insanlara yardım etmek için İHH İnsani Yardım Vakfı ile Free Gaza Movement ve Viva Palestina'nın aralarında bulunduğu uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından 2010'da yardım kampanyası başlatılmıştı. "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla düzenlenen kampanyaya binlerce sivil toplum kuruluşu destek vermişti.Kampanya kapsamında Türkiye'den yapılan bağışlarla alınan ilaç, tıbbi malzeme, çimento, demir, oyuncak, çocuk oyun parkıve okul gereçleriyle Defne Y, Gazze 1 ve Mavi Marmara gemileri, İstanbul'dan 22 Mayıs 2010'da yola çıkmıştı.

ALÇAK SALDIRI

Gece yarısında Mavi Marmara gemisine telsiz üzerinden tehdit mesajları gönderen İsrail Ordusu, filoda bulunan gemilere havadan ve denizden tacizde bulundu. Sabaha karşı filoya saldırıya başlayan İsrail komandoları, helikopter ve botlardan Mavi Marmara gemisindeki sivillere önce sis ve ses bombaları attı, ardından hedef gözetmeksizin ateş açtı. İsrail askerleri tarafından açılan ateşle 10 Türk yardım gönüllüsü şehit düşerken 50'den fazla gönüllü de yaralandı.

İSRAİL DEVLETİNE DAVA AÇTI

Yaralanan vatandaşların arasında olan Bayfidan 18 ay boyunca tedavi gördü ve bu süre boyunca çalışamadı. Bayfidan, mağduriyetinin karşılanması için İsrail devletine dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Bayfidan, 300 bin liralık maddi manevi tazminat talebinde bulundu.Uzun süre boyunca çalışamayan Bayfidan'ın tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek 12 bin lira maddi kaybının giderilmesine, 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.