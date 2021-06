24 Nisan açıklamasını Biden’a hatırlatacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla dün saat 15.00'te Brüksel'e hareket etti. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Brüksel'e gitti. Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi 'ne katılmak üzere dün Brüksel 'e gitti. Zirve öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD Başkanı Biden 'la yapacağı görüşmede gündeme gelecek konulara değindi:Müttefiklerimizle birlikte ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz. Başta terörizm olmak üzere ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma göstermelerini beklediğimizi de ifade edeceğiz. 1952'den bu yana ittifaka sağladığımız katkılar, Türkiye'nin NATO 'daki yeri ve önemi konusunda birer mihenk taşıdır. Günümüzde de NATO'nun yüzleştiği sınamalar karşısında güvenilir bir müttefik olarak kritik sorumluluklar üstlendik, üstleniyoruz. 2030'a giden süreçte Türkiye'nin ittifak içindeki rolü daha da önem kazanacak.Sayın Biden ile göreve geldikten sonraki yüz yüze ilk görüşmemiz olacak. Birinci derece Türkiye Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. İçeride dışarıda birçok dedikodular oldu. Bunları geride bırakıp neler yapabiliriz, neler yapacağız bunları konuşmamız lazım. 24 Nisan , maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı beklemezdik. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden, hatırlatmadan geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil. Türkiye rastgele bir ülke değil. Türkiye Amerika'yla NATO'da müttefik bir ülke. NATO'yla uzaktan yakından alakası olmayan Ermeniler konusunda bir yaklaşımın olması bizi üzmüştür.Savunma sanayine yönelik birçok konu var. En önemlisi F-35. Türkiye ahdini yerine getirdiği halde, ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir ABD var. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. 700- 750 parçayı veren Türkiye var. Tüm bunlarla beraber çok ciddi bir ödemeyi yapmış Türkiye var. 5 tane F-35 verilmiştir. Daha sonra da el koymak suretiyle gönderilmemiştir. Patriotlar mevzusu var. Tabi bu konuda da ABD sözünde durmamış. Bunları geri alınca Rusya'yla bir anlaşmaya gitmek suretiyle S-400'ler konusunda adım attık.Bizim tüm derdimiz NATO'nun gücüne güç katacak, amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmek. Bir diğer adım da NATO'dan ve Amerika'dan tabi, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alınmasını söylem ve eylemde müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesini bekliyoruz.NATO'nun Türkiye'nin terörle desteğine verdiği mücadeleye ilişkin) NATO Genel Sekreteri Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımları olan bir dostumuz olmuştur.Amerika Afganistan'ı yakın bir zamanda terk edecek, burayı terk ettiği andan itibaren orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye. Bu konuda da zaten arkadaşlarımız muhataplarına gereken cevapları da verdiler. Şu anda onlar bundan mutlular.Türkiye olarak DEAŞ'tan PKK, YPG'sine, FETÖ'den DHKP/C'sine kadar aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele yürütüyoruz. Dün Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan terör saldırısı, PKK-YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Aralarında bebeklerin, doktorların, hastaların da olduğu 14 sivil saldırıda şehit olmuş, 32 kardeşimiz de yararlanmıştır. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız.77 noktada bin 700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyete. Yoğun çalışma devam ediyor. 7/24 devam edecek. Toplanan müsilajlar yapılacak incelemeler sonucunda uygunsa gübre olarak kullanabilir. Bunun kararını bu kurulan ekipler verecek. Biraz zaman alacak ama bu işi inşallah kısa zamanda başaracağız.Amerika ile ve Amerika'nın liderleri ile yeni tanışan birisi değilim. Genelde çok çok başarılı çalışmalar yaptık. Tabii Amerika gibi bir ülkeden Türkiye'nin beklentileri acaba tam manasıyla karşılığını buldu mu derseniz onu da buldu diyemem. Temenni ederim bunu bulalım. Biden, Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde de sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Şu anda da temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları atmış oluruz.Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyette. Ülkelerin kendi yerel paraları ile ticaretleri, merkez bankaları arasında yapılan swap adı verilen para takası anlaşmaları ile gerçekleşiyor. Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin ile 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız zaten vardı. Bu rakamı 3.6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Bu Türkiye'nin son zamanlardaki çok ciddi bir sıçraması oldu. Bazı malum kendilerine göre Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor, bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyunlarını da bozmuş oldu. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolar rezerve çıkmıştık, inşallah bu tırmanış yeniden başlıyor. Bu tırmanışı de devam ettireceğiz.NATO zirvesi sonrasında (yarın) Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğim. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, bölgemizin barış, refah ve istikrarının teminatıdır. Azerbaycan Karabağ zaferi bölgede kalıcı barış ve istikrarın kapısını aralamıştır. Türk dünyası için tarihi değeri olan birçok sanatçı yetiştiren ve Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edilen Şuşa'yı inşallah ziyaret edeceğiz. 16 Haziran'da A Milli futbol takımımızın Galler ile maçını kardeşim sayın Aliyev ile izleyeceğiz.18 Haziran cuma ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacağız. Hükümet yetkilileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra kanaat önderini, akademisyeni, medya ve özel sektör mensubunu bir araya getirecek forumun ilk toplantısı, salgın döneminde gerçekleştirilen en büyük uluslararası etkinliklerden biri olacak. "Yenilikçi diplomasi, yeni dönem, yeni yaklaşımlar" teması altında icra edilecek forumda liderlerle görüşeceğiz.Başkan Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, AB Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, otele gelişinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen ve aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da makam aracından vatandaşları selamladı. Belçika'da yaşayan Filistinli Sadam Oubidat, Erdoğan'ı çok sevdiğini, onu görmek için geldiğini söyledi. Oubidat, "Arap ülkeleri bize yapılanlara karşı sessiz kalıp, saklanırken, Erdoğan her zaman bizim için mücadele etti" dedi. Bu arada Erdoğan dün akşam Macaristan Başbakanı Victor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.