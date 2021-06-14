Aşının sektörlere açılması rağbeti arttırdı

Türkiye'nin aşılama hızı her geçen gün artarken, geçen cuma günü aşı hakkı tanınan grupta yer alan ancak randevusuz kişilere aşı yapılmaya başlanması vakalarda düşüşü sağlarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade etti. Aşıda yaş sınırının 40'a düşürülmesiyle birlikte koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir aşamaya geçilirken, yeni bir kritik karar daha alındı. Öte yandan son günlerde hızlanan aşılamanın günlük 600 bin sınırına dayanması umutları arttırırken, yasakların kalkacağı ve normal hayata döneceğimiz tarih de belli olmaya başladı.



Aşılama programında 10 Haziran'da yaş sınırı 45'e düşürülmüştü. 13 Ocak'ta başlayan aşılamada toplam uygulanan doz 13 Haziran akşamı itibariyle 33 milyon 712 bin 157'e ulaşmış bulunuyor. Her iki dozunu olanların sayısı ise 13 milyon 695 bin 543. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 3 milyon 17 bin 541 arttı.



Yaş sınırının 40'a kadar düşürülmesi ve Turizm başta olmak üzere bir çok sektöre aşılama kararının çıkmasından sonra Hastanelere ve Sağlık Ocaklarındaki aile hekimlerine yoğun müracat başladı.



Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarına hız verilirken, aşı hakkı tanınan grupta yer alanlardan bazılarının randevu almaması sağlandı.

Turizm sektöründe çalışanlara aşılama başlatılması ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Turizm sektörü çalışanlarındanr Selim Babur, "Koronavirüs nedeniyle dünya turizmi ile birlikte Türkiye turizmi de olumsuz etkilendi. Bir çok turizm sektöründe çalışan insanlar işlerinden oldu. Şimdi yaz ve turizm sezonuna girdik . Sağlık çalışanlarından ve yaş katagorilerinden sonra Turizm sektöründe çalışanlarının aşılanması çok önemli. Bu aşı hem bizi hem de sektörde hizmet vereceğimiz turistleri çok yakından ilgilendiriyor. Virüsün yayılımı azaltılmış ve sektörün canlanmasına yardımcı olacaktır. Alınacak Koronavirüs tedbirleri ile turizm sektörü daha güvenli hizmet verecektir" dedi.



Koronavirüsle mücadele kapsamında Turizm sektöründe çalışanlarının aşılanmasının açıklandığı tarihten sonra hastaneye koşup aşısını yaptıran Restoran işletmecisi Zeynep Hatipoğlu, "Hangi aşınının yapıldığı önemli değil önemli olan koronavirüse engel olacak aşınının yapılmasıdır. Aşılanmak çok önemli ancak virüsü bu şekilde yenebiliriz. Çünkü biz turizm sektöründe hizmet sektöründeyiz. Gıda ve iletişim olarak en fazla bizler turistlerle muatabız. O yüzden bizlerin aşılanması hem bizim sağlığımız hem de hizmet vereceğimiz turistlerin sağlığı için çok önemli" dedi.



YAŞ İNDİRİLİP SEKTÖR ARTTIRILINCA AŞILAMADA GÜNLÜK SAYI BİNLERİ AŞTI



Aşılanma çalışmalarının devam ettiği İstanbul'da son günlerde sektörlerin arttırılması ile birlikte aşılanma oranının gözle görülür şekilde arttığını belirten sağlık hizmeti görevlileri Yaş katagorisinin aşağı düşürülmesi ve sektörlerin arttırılması ile b.irlikte daha önce binlerde olan aşılanma sayısının binleri aştığını yoğun şekilde aşılama yapıldığını kaydettiler.