Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 9 gözaltı
Giriş Tarihi: 14.6.2021 09:39

'da örgütü 'ya yönelik operasyon: 9 gözaltı

AA
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 9 gözaltı

'da örgütü /KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lice ilçesinde 3 Ekim 2020'de gerçekleştirilen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirildiği bölgede dijital materyaller bulundu.

Yapılan inceleme sonucu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerinde örgütü /KCK'ya üye oldukları, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri gerekçesiyle V.B. ile A.B, O.B, M.R.T, A.K, H.K, R.O, A.O. ve S.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 9 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA