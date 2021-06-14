FETÖ'cü avukattan büyük kumpas

FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan ve ceza alacağını anlayan avukat Enes Kabadayı'nın sosyal medya üzerinden yaptıkları şoke etti. Kabadayı, sosyal medyada yargılandığı mahkemenin başkanı adına açtığı sahte hesapla kamuoyunda başkan hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalıştı. Yine kendisine savcılığı döneminde dava açan Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'ı hedef alan paylaşımlar yaptı. Bylock'a 4 bin 533 kez erişim sağladığı belirlenen avukat, örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'cü avukat hakkında mahkeme heyeti suç duyurusunda bulunacak.

Türkiye genelinde FETÖ'ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında İstanbul'da 2017'de Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Kabadayı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Kabadayı hakkında hazırlanan iddianamede 2014-2015 yıllarında Bylock programı için kiraladığı IP adresine toplam 4 bin 533 kez erişim sağladığı belirtildi.

17-25 ARALIK SONRASI SİYASİ SOHBETLER DÜZENLEDİLER

Kabadayı ifadesinde Bylock programını kullanmadığını, lisedeyken örgüt evlerine bir kaç defa gittiğini, üniversitedeyken örgüt evinde kaldığını, ev ağabeyliği yaptığını, sorumluluğunun evin genel sevk ve idaresini sağlamak olduğunu, 1-2 ayda bir büyük sohbetler olduğunu, 17-25 Aralık olaylarından sonra sohbetlerin siyasi içerikli ve hükümeti karalama şeklinde olduğunu, bu nedenle 2014 yılının sonlarında kaldığı örgüt evinden ayrıldığını iddia etti.

CEZA ALACAĞINI ANLAYINCA...

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Kabadayı ceza alacağını anlayınca firar etti. Bu kez de sosyal medyada mahkemeyi hedef almaya başladı. Mahkeme başkanı Adem Aygün adına sahte bir hesap oluşturarak başkan sanki kendisiyle mesajlaşıyormuş gibi bir izlenim oluşturmaya çalıştı.

BAKAN YARDIMCISINI DA HEDEF YAPTI

Sahte kurgu mesajlarda 'Kaç beğeni alırsam beraat verirsiniz?' sorusuna yine mahkeme başkanı adına açtığı sahte hesaptan '5 bin beğeni alırsanız beraat kararı verebiliriz' şeklinde cevap verdiği görüldü. FETÖ sanığı Kabadayı kendisine ait olan Twitter hesabından bir dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda terörden sorumlu başsavcıvekilliği yapan ve şu an Adalet Bakan Yardımcılığı görevini üstlenen Yılmaz hakkında da hedef alıcı paylaşımlarda bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Mahkeme geçtiğimiz günlerde yapılan yargılama sonunda EKabadayı'yı terör örgütü üyesi olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme başkanı Aygün sosyal medya üzerinden propaganda amaçlı sahte hesaplarla paylaşımlarda bulunan Kabadayı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.