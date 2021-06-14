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Giriş Tarihi: 14.6.2021 18:27

'da operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

İHA
Hatay'da FETÖ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

'da /PDY terör örgütüne yönelik 16 farklı adreste düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

/PDY terör örgütünün 'da güncel yapılanması kapsamında örgüt hiyerarşinde sözde yönetici pozisyonunda birçok örgüt üyesinin olduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Örgütün güncel yapılanmasında sözde il hadimi/abisi, il hadimi/ablası, kadın ve erkek il eğitim danışmanı, ilçe abileri/hadimleri, talebe mesulleri gibi bir çok üst düzey isim tespit edilerek Hatay il merkezi ve ilçelerde toplamda 17 hedef şahıstan 16'sının ikamet adreslerine TEM Şube Müdürlüğünce ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı unsurlar eşliğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan ikamet aramalarında örgüte ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman zula diye tabir edilen gizli bölmelerde ele geçirilerek el konulmuştur. Yapılan aramada F Serisi 1 dolar, operasyonel olarak kullanılan hat ve telefonlarında bulunduğu toplamda 73 cep telefonu, harddisk, flaşh bellek, laptop ve tabletler, örgütsel dökümanlar, bir adet ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 16 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.

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Hatay'da FETÖ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı
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