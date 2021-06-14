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Giriş Tarihi: 14.6.2021 18:53 Son Güncelleme: 14.6.2021 19:05

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Görüşme öncesi dostane bir sohbet gerçekleştirdiler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Görüşme öncesi dostane bir sohbet gerçekleştirdiler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'nde Başkan Recep Tayyip ile ABD Başkanı arasında ayak üstü gerçekleşen sohbete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün zirvesinde Başkan Biden ile dostane bir sohbet gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı , Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 'nde, Başkan Recep Tayyip ile ABD Başkanı arasında ayak üstü gerçekleşen sohbete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"DOSTANE BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanı, bugün zirvesinde Başkan Biden ile dostane bir sohbet gerçekleştirdi. İki lider, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere kısa süre sonra tekrar bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

BİDEN İLE SAMİMİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lobide ABD Başkanı Joe Biden ile ayak üstü bir sohbet gerçekleştirdi. Kritik zirve öncesi yapılan sohbette NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yer aldı. Bakan Akar, Bakan Çavuşoğlu da Biden ile Erdoğan'ın sohbetini yakından takip etti.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Görüşme öncesi dostane bir sohbet gerçekleştirdiler
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