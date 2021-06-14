Kalın’dan gençlere diplomasi dersi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, İslam İşbirliği Gençlik Forumu
(ICYF) tarafından düzenlenen 'Diplomasi Akademisi'nde konuştu. 56 ülkeden gençlerle çevrimiçi biraraya gelen Kalın, başarılı diplomasi konusunda gençlere önemli mesajlar verdi. Kalın, "ABD
'li siyaset bilimci Joseph Nye
'e göre iki güç var; İnce ve sert güç. Sert güç; ekonomik ve askeri güç. Eğer bir şeyi elde etmek istiyorsanız sert güç kullanabilirsiniz. Ancak bu çok kolay çatışmalara yol açabilir ve kendi ulusal çıkarlarınızı tehlikeye atabilirsiniz. Birine, bir ülkeye, bir kuruma, bir ulusa kendi bakış açınızı kabul ettirmenin en etkili yolu 'ince güç' kullanımıdır. İnce güç sadece sanat, kültür ve müzik değildir. Gerçekten bir takdir etme sanatıdır. Sanat, bilim ve fikir birliği yoluyla istediğini elde etme sürecidir" dedi. ICYF Başkanı Taha Ayhan
ise, "ICYF, demokrasiye büyük önem veriyor. Gençleri bir araya getirerek aralarında köprüler inşa etmeye çalışıyor. Diplomatlar, insanların ve uluslararası değerlerin bir yansımasıdır. Biz de genç yaşlardan itibaren bunu empoze etmeye çalışıyor, aktif karar adımlarında yer almalarını kolaylıştırmak için gençleri desteklemeye çalışıyoruz" diye konuştu.