Kayseri'de doktora silahlı saldırı! Nöroloji uzmanı doktoru ayağından vurdular

Kayseri 'nin Develi İlçesinde görev yapan Nöroloji Uzmanı Doktor Erdal Kurt, akşam saatlerinde evine giderken M.G adlı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından vurulan Doktor Erdal Kurt, çalıştığı Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan M.G ise kaçtı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan doktor Erdal Kurt daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ise saldırgan M.G'yi suç aleti tabanca ile birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"ARKAMDAN ATEŞ ETTİ"

Hastanede tedavisi süren Doktor Erdal Kurt,kendisine sardıran M.G'yi tanımadığını, niçin böyle saldırı yaptığını ise bilmediğini söyledi. Akşam saatlerinde evine giderken olayın meydana geldiğin belirten Doktor Erdal Kurt; "Ben bana saldıran kişiyi tanımıyorum. Habersizce arkamdan gelip ateş etti. Olayın nedenini de bilmiyorum" diye konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile Develi belediye Başkanı Mehmet Cabbar, hastaneye giderek yaralı doktor Erdal Kurt'u ziyaret etti.





BAKAN KOCA; "ŞİDDETİN KARŞISINDA ACİZ KALMAYACAĞIZ"

Kayseri'de doktora düzenlenen silahlı saldırının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin koca, Twitter hesabından açıklama yaparak; "Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız" dedi.