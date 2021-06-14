SON DAKİKA | 14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 4 bin 585 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836 oldu. Öte yandan bugüne kadar 57 milyon 223 bin 789 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı da 5 milyon 336 bin 73'e yükseldi.

13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de dün 214 bin 957 testte 5 bin 12 vaka, 454 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 194 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 499, toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, toplam vefat sayısı 48 bin 721, toplam ağır hasta sayısı 952, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 202 bin 251 oldu.