SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Günlük aşılamada yeni rekor

Son Dakika Haberi... Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısı dün 6 binin altına düşerken vefat sayısı da 60'ın altına kadar geriledi ve son aylarda en düşük seviylerini gördü.
14 HAZİRAN'DA 842.494 DOZ AŞI YAPILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, günlük aşılamada yeni rekorun kırıldığını duyurdu. Bakan Koca, "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842.494 Hedeflediğimizden 92.494 doz daha fazla aşı yaptık." dedi.