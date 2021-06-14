SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Günlük aşılamada yeni rekor

Son Dakika Haberi... Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısı dün 6 binin altına düşerken vefat sayısı da 60'ın altına kadar geriledi ve son aylarda en düşük seviylerini gördü.