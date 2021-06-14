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Giriş Tarihi: 14.6.2021 19:36 Son Güncelleme: 15.6.2021 00:10

SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Günlük aşılamada yeni rekor

AA
SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Günlük aşılamada yeni rekor

Son Dakika Haberi... 'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 Haziran Pazartesi toplam dozu raporu: 842.494 Hedeflediğimizden 92.494 doz daha fazla aşı yaptık." dedi.

Son Dakika Haberi... 'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen salgını etkisini sürdürüyor. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısı dün 6 binin altına düşerken vefat sayısı da 60'ın altına kadar geriledi ve son aylarda en düşük seviylerini gördü.

14 HAZİRAN'DA 842.494 DOZ AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, günlük aşılamada yeni rekorun kırıldığını duyurdu. Bakan Koca, "14 Haziran Pazartesi toplam dozu raporu: 842.494 Hedeflediğimizden 92.494 doz daha fazla aşı yaptık." dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Günlük aşılamada yeni rekor
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