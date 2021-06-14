SON DAKİKA! Tarihi zirvede dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a 'terör kitabı'

Son Dakika Haberi... Bugün tüm dünyanın gözü Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ndeydi. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme merak konusu olurken, ikili 45 dakika süren başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi.
KİTAP İLETŞİM BAŞKANLIĞINCA YAYIMLANDI
Erdoğan ve Biden arasında gerçekleştirilen görüşmede, masada bulunan bir kitap dikkatlerden kaçmadı. Başkan Erdoğan, masadaki bu kitabı Joe Biden'a verirken, kitabın Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan İletişim başkanlığınca yayımlanan bir kitap olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ ANLATIYOR
"Turkey's Fight Against Terrorism (Türkiye'nin Terörizme karşı Mücadelesi)" isimli kitapta Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ, PKK/YPG ile mücadelesi, Barış Pınarı Harekatı'nın gerekçesi ve Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı ev sahipliğine ilişkin bilgiler yer alıyor.