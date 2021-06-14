SON DAKİKA! Tarihi zirvede dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a 'terör kitabı'

KİTAP İLETŞİM BAŞKANLIĞINCA YAYIMLANDI

Erdoğan ve Biden arasında gerçekleştirilen görüşmede, masada bulunan bir kitap dikkatlerden kaçmadı. Başkan Erdoğan, masadaki bu kitabı Joe Biden'a verirken, kitabın Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan İletişim başkanlığınca yayımlanan bir kitap olduğu öğrenildi.