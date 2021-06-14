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Giriş Tarihi: 14.6.2021 20:45 Son Güncelleme: 14.6.2021 20:53

SON DAKİKA! Tarihi zirvede dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan'dan Başkanı Biden'a 'terör kitabı'

SON DAKİKA! Tarihi zirvede dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a 'terör kitabı'

Son Dakika Haberi... Başkan ile Başkanı arasında saat 19:00'da başlayan kritik görüşme 45 dakika sürdü. İkili bölgesel konuları ele alırken, o sırada masada yer alan bir ise dikkatlerden kaçmadı. Başkan Erdoğan, Biden'a "Turkey's Fight Against Terrorism ('nin Terörizme karşı Mücadelesi)" isimli kitabı verdi. İletişim Bakanlığınca yayımlanan kitapta, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleye yer veriliyor.

Son Dakika Haberi... Bugün tüm dünyanın gözü 'de gerçekleştirilen 'ndeydi. Özellikle Başkan ile Başkanı arasındaki görüşme merak konusu olurken, ikili 45 dakika süren başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi.

KİTAP İLETŞİM BAŞKANLIĞINCA YAYIMLANDI

Erdoğan ve Biden arasında gerçekleştirilen görüşmede, masada bulunan bir dikkatlerden kaçmadı. Başkan Erdoğan, masadaki bu kitabı Joe Biden'a verirken, kitabın 'nin terörle mücadelesini anlatan İletişim başkanlığınca yayımlanan bir kitap olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

"Turkey's Fight Against Terrorism (Türkiye'nin Terörizme karşı Mücadelesi)" isimli kitapta Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ, PKK/YPG ile mücadelesi, Barış Pınarı Harekatı'nın gerekçesi ve Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı ev sahipliğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

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SON DAKİKA! Tarihi zirvede dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a 'terör kitabı'
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