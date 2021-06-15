1 milyon TL ödülle aranıyordu! Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te gerçekleştirilen Eren-11 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin sözde Garzan eyalet sorumlusu olarak yeni atanan Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer olduğu ortaya çıktı. Terörist İçyer'in 1'i korucu 3 vatandaşın şehit edilmesi ile 10 vatandaşın kaçırılması olaylarının faili olarak turuncu kategoride arandığı öğrenildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren-11 operasyonu kapsamında 14 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristin terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer olduğu ortaya çıktı. Terörden arananlar listesinde 1 Milyon liraya kadar ödülle "Turuncu" kategoride aranan teröristin birçok terör olayının da faili olduğu belirlendi.

1'İ KORUCU 3 VATANDAŞIN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYINA KARIŞMIŞTI



Etkisiz hale getirilen teröristin, 21 Haziran 2012'de Bitlis Ortakapı bölgesinde meydana gelen yol kesme olayında, 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması,1 askeri personel ve 3 vatandaşın kaçırılması eylemine karıştığı, 06 Ekim 2013'de Bitlis Kayalıbağ Köyü Karaca Mezrası bölgesinde 7 orman işçisinin alıkonulması, 08 Haziran 2019'da Hakkkari Yüksekova Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı ile 10 Haziran 2019'da yine aynı bölgede Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı belirlendi.