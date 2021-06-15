Hücre evinden çıkan firari eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 ay

Ankara'da saklandıkları hücre evinde yakalanan ve 'altın nesil' olarak nitelendirilen eski emniyet müdürü Cemil Ceylan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca tarafından FETÖ'nün 'altın nesil' olarak nitelendirdiği isimlerden Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner hakkında 2017'de soruşturma başlatıldı. Firari olan Ceylan ve Salmaner 2020'nin Ekim ayında Etimesgut'taki örgütün hücre evinde yakalandı. Hakkındaki soruşturması tamamlanan Cemil Ceylan'a 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'DARBECİLERLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINMAK İSTEMEDİM'



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ceylan, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ceylan duruşmada 30 yıl boyuna terör örgütleriyle mücadele ettiğini ifade ederek hakkındaki terör örgütü üyeliği iddiasını reddetti. 'Ben darbenin ne olduğunu iyi bilirim' diye konuşan Ceylan, "Bu olayın neticelerini tahmin ettiğim için kurunun yanında yaş da yanar düşüncesiyle teslim olmayı düşünmedim. Darbecilerle birlikte göz altına alınmak istemedim, neticesinde yakalandım. Devletin gücünden kaçabilmek mümkün değil. Beni göz altına alanların müdürüydüm. 9 aydır tutukluyum. Bedenen ve zihnen çok yorgunum, mahkemeden beraatimi tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ceylan'a 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.