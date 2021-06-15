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Giriş Tarihi: 15.6.2021

İki ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İki ilde terör operasyonu: 23 gözaltı
'ın ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar sırasında öldürülen sözde üst düzey yöneticinin üzerinde çıkan dijital materyallerin incelenmesi sonucu 9 kişi gözaltına alındı. 'taki terör soruşturmasında ise 14 kişi yakalandı. 'nin kuzeyinde yer alan , Cerablus ve Azez'de çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda da 13 şüpheli gözaltına alındı. Diğer taraftan Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan 2 PKK'lı terörist sorgularının ardından tutuklandı.
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İki ilde terör operasyonu: 23 gözaltı
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