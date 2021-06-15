İki ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar sırasında öldürülen sözde üst düzey yöneticinin üzerinde çıkan dijital materyallerin incelenmesi sonucu 9 kişi gözaltına alındı. Şırnak
'taki terör soruşturmasında ise 14 kişi yakalandı. Suriye
'nin kuzeyinde yer alan El Bab
, Cerablus ve Azez'de çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda da 13 şüpheli gözaltına alındı. Diğer taraftan Habur Sınır Kapısı'nda teslim olan 2 PKK'lı terörist sorgularının ardından tutuklandı.