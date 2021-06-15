Kobani davasında yeni gelişme! Ayhan Bilgen tahliye edildi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada tutuklu sanıklardan bazıları duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Ali Ürküt ve Alp Altınörs savunma için ek süre talep ederken, Can Memiş, iddianamedeki suçlamalara ilişkin dayanaksız olduğunu söyleyerek, "Ben terör örgütü yöneticileriyle aynı suçlardan yargılanıyorum. Hakkımdaki tanık beyanlarından aylar sonra gözaltına alınıyorum. Bu kadar ağır suçlamaları olan bir insan 9,5 ay dışarıda bırakılmaz, anında gözaltına alınır. Bu 9,5 ayda ne oldu ki ben bir sabah evimden gözaltına alındım. Bir siyasi partinin çalışmalarında yer almak ağır bir suçlama gerekçesi olamaz. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"TALİMAT KELİMESİNİ HAKARET OLARAK GÖRÜYORUM"

HDP eski MYK üyesi Berfin Özgü Köse, HDP'nin toplumsal barış için mücadele yürüten bir parti olduğunu kaydederek partisinin MYK toplantılarına üyeler dışında başka kişilerin de katılarak talimatlar verdiği, 6 Ekim 2014'teki toplantının ardından HDP'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımların da bu talimatlar doğrultusunda yapıldığı suçlamasını reddetti. Köse, katıldığı MYK toplantılarında üyeler dışında kimseyi görmediğini, toplantılarda şiddet içerikli bir konuşma olmadığı gibi bu yönde bir karar da alınmadığını ileri sürdü.