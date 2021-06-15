Son dakika: Müsilaja karşı bakteri zaferi

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın doğal ortamında yararlı deniz bakterisi izolatlarıyla yok edilmesi projesinde pilot bölge Yenikapı Yediemin Limanı'nda olumlu sonuçlar aldı. Prof. Dr. Gülşen Altuğ "Bu bakteriler, ortamdaki hastalık yapıcı bakterileri kısıtlayarak deniz ekosistem döngüsüne katkı sağlıyor. 5 günde yüzeydeki müsilajın tamamen temizlendiğini ve dibe de çökmediğini gözlemledik" dedi.