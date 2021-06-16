Adım adım izlendiler! 1.5 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar!

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; fiziki olarak takibe aldıkları yabancı uyruklu dört uyuşturucu satıcısını 1.5 kilogramı aşkın uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; fiziki takiple izlediği uyuşturucu madde satıcılarını peş peşe yakaladı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği Polisleri; Siyavuş Paşa Mahallesi'nde yabancı uyruklu B.B. isimli uyuşturucu satıcısını durdurdu. Şüphelinin kolunda asılı olan çantada iki parça halinde toplamda 926,56 gram ağırlığında toz uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli B.B. hemen gözaltına alındı.





TİCARİ TAKSİDE SUÇÜSTÜ...



Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri de uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladı. Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Yabancı uyruklu uyuşturucu satıcıları A.S., M.F. ve M.A.'nın içerisinde olduğu ticari taksiyi Şirinevler Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde durdurdu. Uyuşturucu madde taşıdıkları saptanan ve fiziki takiple izlenen şüpheliler araçtan indirildi ve araçtan inerken uyuşturucu maddeleri taksinin içerisine saklamaya çalıştı. Poşedin içerisinden 597,48 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin lira nakit para çıktı. Gözaltına alınan ve el konulan cep telefonları incelemeye alınan dört uyuşturucu satıcısından bir kilo 523,104 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.