Bakan Karaismailoğlu, Mardin’de

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Milletvekilleri Cengiz Demirkaya, Şeyhmus Dinçel, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve il protokolü tarafından havalimanında karşılanan Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile birlikte Mardin valiliğini ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde vali yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından makama geçerek Vali Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, Vali Demirtaş'tan ilin ulaştırma konusundaki mevcut durumu, yürütülen yatırımların son durumu ve planlanan projeler hakkında brifing aldı.

Ziyaret, basına kapalı olarak yapılan çeşitli değerlendirmelerden sonra son buldu.