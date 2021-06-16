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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:36

Bakan Karaismailoğlu, ’de

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Bakan Karaismailoğlu, Mardin’de

, yatırımları yerinde incelemek ve -Midyat yolunun temel atma törenine katılmanın yanı sıra çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin’e geldi.

Valisi Mahmut Demirtaş, Milletvekilleri Cengiz Demirkaya, Şeyhmus Dinçel, AK Parti MKYK üyesi , AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve il protokolü tarafından havalimanında karşılanan Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Milletvekili Rümeysa Kadak ile birlikte Mardin valiliğini ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde vali yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından makama geçerek Vali Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, Vali Demirtaş'tan ilin ulaştırma konusundaki mevcut durumu, yürütülen yatırımların son durumu ve planlanan projeler hakkında brifing aldı.

Ziyaret, basına kapalı olarak yapılan çeşitli değerlendirmelerden sonra son buldu.

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Bakan Karaismailoğlu, Mardin’de
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