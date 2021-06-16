Çeşme Belediyesinin kaçak rezidansı yıkarken gösterdiği özen dikkat çekti

Çeşme'nin Yıldırım İnönü Mahallesi'nde, Belediye Meclis ve eski İmar Komisyonu üyesi Aybars Yıldırım'ın turizm ve 2 kat konut imarı olmasına karşın 29 bağımsız bölümden oluşan 6 katlı apartman yapmasının Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği'nin şikayeti üzerine bina inşaatı, geçtiğimiz yıllarda mühürlenmişti. Belediye encümeni tarafından alınan yıkım kararına karşı Yıldırım, mühür fekki yaparak inşaata devam etmişti. Bu arada imar barışından yararlanarak kaçak binaya yapı kayıt belgesi de almıştı. Ancak bu belge de daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmişti.

Çeşme Belediyesi, Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği'nin CİMER üzerinden yaptığı başvuruya verdiği yanıtta yıkım işleminin 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceğini belirtse de öngörülen tarihte yıkım yapılmamıştı.

Kaçak rezidansın bulunduğu İnönü Mahallesine dün giden belediyeye ait iş makinaları, kaçak ve projeye aykırı inşaa edilen ana binaya ellemezken binayı çevreleyen yan bahçe duvarının bir kısmını yıktıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Yıkımın ne zaman gerçekleşeceğini merak eden vatandaşlar; "Demek ki meclis üyesi olunca böyle oluyormuş" diyerek Çeşme Belediyesine tepki gösterdi.

DERNEK: HEDEF GÖSTERİLİYORUZ

Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş, belediyenin kendilerini hedef gösterildiğini ileri sürerek, yapının 2 kez mühürlenip hakkında yıkım kararı verildiğini söyledi.

Kumaş; "Maalesef belediye yetkilileri bu konuda istedikleri şekilde inisiyatif kullanıyorlar. Başka yerde garibanın kaçak bir yapısı olsa ivedilikle o yapı yıkılıyor. Burada 2 dönemdir meclis ve imar komisyonu üyeliği yapmış bir kişiye imtiyaz tanınıyor. Binayı mühürleyen, hakkında yıkım emri çıkartan kişiler biz değiliz. Sanki herkes masum suçlu Ekinoks Derneği'ymiş gibi bir algı operasyonu yapılıyor. Yıkıma ilişkin 2 adet encümen kararı, yapı tatil zaptı, mühür emri bunların hiçbiri bizim tarafımızdan değil Çeşme Belediyesi tarafından alınmış kararlar. Çeşme Belediyesinin herkese eşit mesafede durması, kanun ve yönetmelikleri harfi harfine uygulaması gerekir. Ben Aybars beyi de binada oturanları da tanımam. Siz eğer imar kirliliğine bile bile vesile oluyorsanız bunun sonuçlarına da katlanırsınız." diye konuştu.