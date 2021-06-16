‘Dün gece rüyamda kızımı gördüm’

Yaklaşık iki yıl önce PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer Töremiş için Almanya
'nın başkenti Berlin
'de eylem yapan Maide Töremiş, evlat nöbetindeki annelere destek için geldiği Diyarbakır
'daki HDP il binası önünde SABAH'a konuştu. Annelerin çocukları için onurlu bir mücadele verdiğini belirten Töremiş, "Annelerin bu eylemi, terör örgütü PKK'ya karşı tarihte görülmemiş bir meydan okumadır. Sadece çocuklarını isteyen biz annelere, PKK, HDP'nin de desteği ile gözyaşı akıtıyor ve ciğerlerimizi yakıyor. Annelerin akıttıkları gözyaşı onlara diz çöktürecektir. Buradaki manzarayı gördüğümden beri, iki gündür gözyaşlarımı tutamıyorum. Dün gece hem kızım için hem de çadırda mücadele eden annelerin evlatları için ağladım. Kızım Nilüfer rüyama girdi. Birlikte Almanya'daydık. Aileler çocuklarına sahip çıksın, dağda olan annelerin de evlatlarının geri gelmesi için bu çadıra gelerek mücadeleye destek olmasını istiyorum. Avrupa'da Diyarbakır anneleri için de eylem yapmaya başlayacağım. Biz birlik olursak, susmazsak onları mağlup ederiz. İşte o zaman evlatlarımıza kavuşuruz" diye konuştu.