İBB, büyük hazımsızlığını mühür zorbalığına vardırdı!

Türkiye
'nin yüz akı projelerinden biri olan Kanal İstanbul
'u engellemeye ve bunu siyasi şov aracı olarak kullanmaya çalışan İBB
yönetimi, daha birinci günde çirkinliğe başvurdu. İBB zabıta ve İSKİ
ekipleri Kanal İstanbul çalışmalarını yürüten yüklenici firmanın çalışmalarını engellemek için geçtiğimiz pazar şantiye alanını basarak mühürlemek istedi. Gerginlik tedbir amaçlı olarak 9 jandarma, 2 jandarma istihbarat timinin bölgede görevlendirilmesiyle sona erdi. Güvenlik güçleri inşaat sahasını saldırılara karşı koruyor.