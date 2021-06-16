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Giriş Tarihi: 16.6.2021

, büyük hazımsızlığını mühür zorbalığına vardırdı!

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İBB, büyük hazımsızlığını mühür zorbalığına vardırdı!
'nin yüz akı projelerinden biri olan 'u engellemeye ve bunu siyasi şov aracı olarak kullanmaya çalışan yönetimi, daha birinci günde çirkinliğe başvurdu. İBB zabıta ve ekipleri Kanal İstanbul çalışmalarını yürüten yüklenici firmanın çalışmalarını engellemek için geçtiğimiz pazar şantiye alanını basarak mühürlemek istedi. Gerginlik tedbir amaçlı olarak 9 jandarma, 2 jandarma istihbarat timinin bölgede görevlendirilmesiyle sona erdi. Güvenlik güçleri inşaat sahasını saldırılara karşı koruyor.
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İBB, büyük hazımsızlığını mühür zorbalığına vardırdı!
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