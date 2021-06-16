RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Komisyonda sunum yapan RTÜK Başkanı Şahin, RTÜK'ün programlar yayımlanmadan önce yayıncıların hata yapmalarını engellemek için kamuya açık şekilde uyarılarının olduğunu söyledi. Şahin, "Biz bu uyarıları asla ama asla bir sopa göstererek değil, her daim onları doğru yönlendirme amaçlı yapılan uyarılar olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz" dedi.

'1842 MÜEYYİDE UYGULANDI'

Şahin, 6112 sayılı kanunun 8'inci maddesinin ilgili fıkralarına göre kadına yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi konusunda aldıkları kararlar olduğunu söyledi. Şahin, "Kadına yönelik şiddete verdiğimiz cezalarda 'G' maddesinden 6 kez müeyyide uygulanmış. 'Ğ' maddesinden 21 kez müeyyide uygulanmış. 'S' maddesinden 49 kez; kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez. 'Ş' maddesinden 'şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' 51 kez müeyyide uygulanmış. 6112 sayılı kanunumuzun 8'inci maddesinin 2'nci fıkrası, 'çocuk ve gençlerin fiziksel ve zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verici nitelikte olamaz yayınlar' diye bir maddemiz var ki buradan da 616 kez müeyyide uygulanmış. Bu yayınlar sadece dizilerle, sabah kuşağındaki, haber programlarındaki şiddet ögeleriyle ilgili ortaya çıkmamakta. 'D' maddemiz var; kadınların istismarına yönelik. Burada da 115 kez müeyyide uygulanmış. Topladığımız zaman 1842 müeyyide uygulanmış, 2011 yılından itibaren" diye konuştu.

'BU ÖVÜNÜLECEK BİR KONU DEĞİL'

1994 yılından itibaren RTÜK'ün müeyyide uyguladığını belirten Şahin, 6112 sayılı kanunun yayımlanma tarihi olan 2011'i milat kabul ettiklerini belirterek, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi, kadın istismarının önlenmesi, küçük yaşlardan itibaren çocuk ve gençlerde farkındalık sağlanması, cinsiyet temelli ayrımcılık ve kadına yönelik baskılarla mücadele edilmesi kapsamında üst kurulumuz tarafından 2011 yılından itibariyle 1842 müeyyide uygulanmakta. Bu övünülecek bir konu değil. Benim de övünerek anlattığımın bir konu değil. RTÜK'ün bu konuya verilen önem ve yapılacak olan ihlallerle mücadelesini anlatan bir rakam" dedi.