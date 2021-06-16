BU SÜRE DOLMAK ÜZERE! DEPREM ÜRETEBİLİR

Bu fayın deprem tekrarlama aralığı 2 bin yıl civarındadır. Dolayısıyla bu süre dolmak üzeredir. Bu nedenle bu fay zonu üzerindeki yapılaşma durumuna bakmak gerekmektedir. Sanal ortamda bu fay üzerinde bir deprem senaryosu yaratarak İzmir'de bunun nasıl bir etkiye yol açacağını önceden belirleyip kentsel dönüşüm çalışmalarını ona göre yönlendirmek gerekiyor.