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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:47 Son Güncelleme: 16.6.2021 11:48

Son dakika | için flaş uyarısı: İşte kritik 2 nokta

DHA
Son dakika | İzmir için flaş deprem uyarısı: İşte kritik 2 nokta

Son dakika... Önceki yıl başta olmak üzere bütün 'i adeta yıkıp geçen ve tüm 'yi kahreden depremin ardından başlatılan çalışmalarda gelen sonuçlar tedirgin edici. Yapılan araştırmalar neticesinde 2 kritik nokta ve fay hattının üretme aralığını doldurduğu ve tetiklenmesi durumunda büyük bir yıkıma neden olabileceği belirtildi. İşte İzmir için gelen son dakika uyarısı

Son dakika... Geçtiğimiz yıl acı bir ile sarsılan ve tüm 'yi yasa boğan 'in en önemli 5 diri fayında 3 yıldır süren, hendek tabanlı paleosismoloji çalışmaları tamamlanıp, Uluslararası Deprem Çalıştayı ve Türkiye Jeoloji Kurultayı'nda çevrimiçi olarak bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Son dakika | İzmir için flaş deprem uyarısı: İşte kritik 2 nokta

PROF. DR. SÖZBİLİR'DEN SON DAKİKA UYARISI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, özellikle Tuzla ve Seferihisar faylarının, 3 bin yıl olarak deprem tekrarlama aralığını neredeyse doldurduğuna dikkat çekip, olası kırılmada için büyük tehlikeye yol açacağını belirtti. Sözbilir, bir an önce İzmir için gerekli deprem master planının hazırlanması çağrısında bulundu.

Son dakika | İzmir için flaş deprem uyarısı: İşte kritik 2 nokta

DAUM tarafından '', 'Tuzla', 'Seferihisar', 'Yağcılar' ve 'Gülbahçe' olmak üzere İzmir'in en önemli 5 fayında 3 yıl sürdürülen çalışmalar tamamlandı. Faylarda açılan 14 hendekte paleosismoloji çalışmaları gerçekleştirildi.

Son dakika | İzmir için flaş deprem uyarısı: İşte kritik 2 nokta

DEPREM TEKRARLAMA PERİYODU ARAŞTIRILDI

'de geçmişte meydana gelen yıkıcı depremlerin hangi faylardan kaynaklandığını ortaya çıkarmayı ve bu fayların tekrarlama periyodunu bulmayı amaçlayan proje kapsamındaki çalışmanın sonuçları da geçen ay Uluslararası Deprem Çalıştayı ve 73'üncü Jeoloji Kurultayı'nda bilim dünyasıyla çevrim içi paylaşıldı.

Son dakika | İzmir için flaş deprem uyarısı: İşte kritik 2 nokta

SEFERİHİSAR VE TUZLA FAYLARINA DİKKAT

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çalışma hakkında bilgi vererek, "Bu çalışmanın sonuçlarına göre 'deki bazı fayların üretme zamanlarının çok yaklaştığı gözüküyor. Özellikle Tuzla fayının üzerinde yaptığımız çalışmalarda, 183 depremine kaynaklık ettiğini saptamış bulunuyoruz. 1800 yılı aşkın bir zamandır bu fay deprem üretmiyor.

Son dakika | İzmir için flaş deprem uyarısı: İşte kritik 2 nokta

BU SÜRE DOLMAK ÜZERE! DEPREM ÜRETEBİLİR

Bu fayın tekrarlama aralığı 2 bin yıl civarındadır. Dolayısıyla bu süre dolmak üzeredir. Bu nedenle bu fay zonu üzerindeki yapılaşma durumuna bakmak gerekmektedir. Sanal ortamda bu fay üzerinde bir deprem senaryosu yaratarak 'de bunun nasıl bir etkiye yol açacağını önceden belirleyip kentsel dönüşüm çalışmalarını ona göre yönlendirmek gerekiyor.

Son dakika | İzmir için flaş deprem uyarısı: İşte kritik 2 nokta

Bir diğeri ise Seferihisar fayı. Bu fay üzerinde yaklaşık 2 bin 700 yıldır olmuyor. Bu fayın deprem üretme aralığı 3 bin yıl civarında. Bu zamanın yaklaştığını görüyoruz" dedi.

Son dakika | İzmir için flaş deprem uyarısı: İşte kritik 2 nokta

ACİL MASTER PLANI GEREKLİ

Tuzla fayı üzerinde 6.9- 7'ye varan büyüklükte, Seferihisar fayında ise 6.7 büyüklüğünde depremler olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Dolayısıyla bu depremlerin gerçekleşmesi durumunda özellikle 'de bu faylara bağlı olarak yerleşim alanlarında Seferihisar, Foça, Menderes ve Gaziemir gibi yerleşim yerlerinde ilin master planının yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Son dakika | İzmir için flaş deprem uyarısı: İşte kritik 2 nokta

'e yönelik 1999'da depreme hazırlık için 'Radius' projesinin tasarlandığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, bu planın İzmir fayının kırılması üzerine yapıldığını hatırlattı. Son çalışmada İzmir fayının tekrarlama aralığı hesabına göre, deprem riskinin düşük olduğunun ortaya çıktığını belirten Sözbilir, "Yaptığımız çalışmada İzmir fayına göre değil de Seferihisar ve Tuzla faylarına göre deprem senaryolarının yapılması gerektiğini ortaya koydu. Bizim 2 yıldır valilik düzeyinde yaptığımız çalışmalar mevcut.

Son dakika | İzmir için flaş deprem uyarısı: İşte kritik 2 nokta

VALİLİĞE SUNULDU

master planının projesini valiliğimize sunduk. Oradan gelecek bilgilere göre deprem master planını 'de, bu faylara göre başlatmış olacağız" dedi.

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Son dakika | İzmir için flaş deprem uyarısı: İşte kritik 2 nokta
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