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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:40 Son Güncelleme: 16.6.2021 14:44

: Kartal'da korkunç olay: Sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye çarparak durdu!

AA
Son dakika: Kartal'da korkunç olay: Sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye çarparak durdu!

haberine göre; Kartal açıklarında demirli bulunan Hasan Şişik adlı Ro Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi. Sürüklenen gemi , kıyıdaki bir gemiye yaslandı. Olay yerine 'ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Kartal açıklarında korkutan bir olay yaşandı. Demirleyen geminin halatı koptu. Dalgalar arasında sürüklenen gemi karaya doğru ilerledi. Ro Ro gemisi, kıyıda yanaşık halde duran bir başka gemiye çarparak durabildi. , gemiye müdahale edildiğini bildirdi.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan HASAN ŞİŞİK isimli Ro Ro gemisinin halatını kopararak başka bir gemiye yaslanması üzerine KURTARMA-2 Römorkörümüz ve KIYEM-3 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi." açıklaması yapıldı.

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Son dakika: Kartal'da korkunç olay: Sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye çarparak durdu!
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