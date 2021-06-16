Son dakika: Kartal'da korkunç olay: Sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye çarparak durdu!

Kartal açıklarında korkutan bir olay yaşandı. Demirleyen geminin halatı koptu. Dalgalar arasında sürüklenen gemi karaya doğru ilerledi. Ro Ro gemisi, kıyıda yanaşık halde duran bir başka gemiye çarparak durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gemiye müdahale edildiğini bildirdi.
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan HASAN ŞİŞİK isimli Ro Ro gemisinin halatını kopararak başka bir gemiye yaslanması üzerine KURTARMA-2 Römorkörümüz ve KIYEM-3 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi." açıklaması yapıldı.