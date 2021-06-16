Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken yüz yüze eğitim mesajı: Bir araya geleceksiniz...

"Sevgili çocuklar, siz mutlu, sağlıklı olduğunuzda biz de çok mutlu oluyoruz. Sizlerin mutluluğu çok önemli. İstiyoruz ki hep yüzünüz gülsün, mutlu olun ve oyunla, coşkuyla hareket edin. Sizlerin her şeyi çok hızlı bir şekilde öğrendiğinin farkındayız, biz de size destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene biraz zor geçti farkındayım ama inşallah önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde yüz yüze, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz."

"Gelecek sene çok daha sağlıklı, mutlu günlerde sizlerle buluşacağız"

Bakan Selçuk, öğrencilerden hayal kurmaktan, oyun oynamaktan hiç vazgeçmemeleri, doğayı korumak, bu konuda duyarlı olmak noktasında gayret etmelerini istedi.

Öğrencilere bol bol kitap okuma, resim yapma veya bir enstrüman çalmayı öğrenme tavsiyesinde bulunan Selçuk, baskısı yapılan Arkadaş kitaplarının da tüm öğrencilere gönderileceğini bildirdi.