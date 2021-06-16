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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:27

Uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor

’da zaman zaman etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşanıyor. Bu sabah saatlerinde itibaren İstanbul Anadolu yakasında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ’na iniş yapacak uçaklar, uygun iniş şartlarının oluşması için bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

'da zaman zaman etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşanıyor. Bu sabah saatlerinde itibaren İstanbul Anadolu yakasında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 'na iniş yapacak uçaklar, uygun iniş şartlarının oluşması için bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Pegasus Havayolları ve 'in Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 10'un üzerinde uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre havada tur attıktan sonra yakıt kritiğine girmemek için 'na iniş yaptılar. Kalkış yapacak uçak seferlerinde ise gecikmeler yaşandığı belirtildi

THY'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Basın Müşaviri 'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferin İstanbul Havalimanına yönlendirildigini belirterek "Olumsuz hava koşulları kaynaklı gecikmelerden dolayı özür dileriz" dedi

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Uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor
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