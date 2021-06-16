Uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor

İstanbul'da zaman zaman etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşanıyor. Bu sabah saatlerinde itibaren İstanbul Anadolu yakasında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak uçaklar, uygun iniş şartlarının oluşması için bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Pegasus Havayolları ve Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 10'un üzerinde uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre havada tur attıktan sonra yakıt kritiğine girmemek için İstanbul Havalimanı'na iniş yaptılar. Kalkış yapacak uçak seferlerinde ise gecikmeler yaşandığı belirtildi

THY'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferin İstanbul Havalimanına yönlendirildigini belirterek "Olumsuz hava koşulları kaynaklı gecikmelerden dolayı özür dileriz" dedi