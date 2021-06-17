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Giriş Tarihi: 17.6.2021

‘Acımız hiç dinmiyor’

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
‘Acımız hiç dinmiyor’

PKK’nın katlettiği Necmettin öğretmen, kaçırılışının yıldönümünde ailesi tarafından kabri başında anıldı. Baba Hamit Yılmaz: Onun tek silahı kalemiydi

Terör örgütü PKK'nın 16 Haziran 2017'de kaçırdıktan sonra şehit ettiği öğretmen (23), kabri başında anıldı. 'nın ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı mahallesindeki öğrencilerine karne dağıttıktan sonra 'deki ailesinin yanına giderken yolu kesildikten sonra kaçırılıp şehit edilen Necmettin öğretmenin ailesi, oğullarını kaçırılışının 4'üncü yıldönümünde, mezarı başında andı. Oğlunun tek silahının kalemi olduğunu söyleyen baba Hamit Yılmaz, "Ona her gün dua ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin" dedi. Annesi da "Oğlum bana hep, 'Araba alacağım, seni gezdireceğim' derdi. Araba aldığını söylemedi. Sürpriz yapacakmış. Ama nasip olmadı. 4 yıl geçti ama acım hiç dinmiyor, özlemim kat kat artıyor. Onu çok özlüyorum" dedi. Ağabeyi ise "Şehit olan tüm öğretmenlerimizin mekânı cennet olsun. Kardeşimin kanını yerde bırakmayan devletimizden, askerimizden, güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun" dedi.

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK NECMETTİN'
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, şehit edilen Necmettin öğretmeni andı. Erdoğan mesajında, "Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum" ifadelerine yer verdi.

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‘Acımız hiç dinmiyor’
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