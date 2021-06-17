‘Acımız hiç dinmiyor’

Terör örgütü PKK'nın 16 Haziran 2017'de kaçırdıktan sonra şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz
(23), kabri başında anıldı. Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı mahallesindeki öğrencilerine karne dağıttıktan sonra Gümüşhane
'deki ailesinin yanına giderken yolu kesildikten sonra kaçırılıp şehit edilen Necmettin öğretmenin ailesi, oğullarını kaçırılışının 4'üncü yıldönümünde, mezarı başında andı. Oğlunun tek silahının kalemi olduğunu söyleyen baba Hamit Yılmaz, "Ona her gün dua ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin" dedi. Annesi Gülay Yılmaz
da "Oğlum bana hep, 'Araba alacağım, seni gezdireceğim' derdi. Araba aldığını söylemedi. Sürpriz yapacakmış. Ama nasip olmadı. 4 yıl geçti ama acım hiç dinmiyor, özlemim kat kat artıyor. Onu çok özlüyorum" dedi. Ağabeyi Ahmet Yılmaz
ise "Şehit olan tüm öğretmenlerimizin mekânı cennet olsun. Kardeşimin kanını yerde bırakmayan devletimizden, askerimizden, güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun" dedi.
'MÜCADELEMİZ SÜRECEK NECMETTİN'
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, şehit edilen Necmettin öğretmeni andı. Erdoğan mesajında, "Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum" ifadelerine yer verdi.