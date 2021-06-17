Aynı gün mührü bozup sanal tombala oynattı... İkinci defa mühürlendi!

Koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik denetim ve kontrollerini sürdüren İstanbul Polisi; önceki gün saat 22.15 sıralarında Avcılar İlçesi'ne bağlı Londra Asfaltı E-5 Yan Yol üzerindeki bir adresi denetledi. "İnternet Kafe" olarak tasarlanan iş yerinde "Sanal Tombala" oynandığı tespit edildi. Adreste toplamda 16 kişinin bulunduğu, masaların üzerinde açık bilgisayarların olduğu ve bilgisayarlarda bir sanal bahis sitesinin açık olduğu saptandı. Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket eden 16 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 55 bin 504 lira idari para cezası kesildi. Adreste yasa dışı kumar oynayan dokuz kişiye ise ayrıca "Kabahatler Kanunu" kapsamında dört bin 113 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Adreste kesilen toplam ceza miktarının 59 bin 617 lira olduğu vurgulandı. 14 bilgisayara el konulurken, iş yerinin faaliyetlerine ise son verildi.





11 BİLGİSAYARA DAHA EL KONULDU



İş yerinin sahibi olan Ş.K. aynı gün devletin resmi mührünü bozarak adreste sanal tombala oynatmaya devam etti. Polisler bir gün sonra adresi ikinci defa bastı. Adreste 11 kişi bulunduğu, masalar üzerinde bilgisayarların olduğu ve yine bir sanal bahis sitesinin bilgisayarlarda açık olduğu saptandı. Toplam 11 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 14 bin 696 lira idari para cezası kesildi. 11 bilgisayara el konuldu. İş yerinin sahibi Ş.K. hakkında "Mühür Fekki-Mühür Bozma" ile "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçlarından yasal işlem yapıldı. Adres Avcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından yeniden mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.