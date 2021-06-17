1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi ve pek konuda önemli konuların Başkan Erdoğan liderliğinde görüşüldüğü ve karar alındığı (bakanlar kurulu) kabine toplantısının bu hafta ne zaman yapılacağı öğrenilmek istenerek "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" soruları üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.
Bu hafta kabine toplantısının ne zaman, hangi gün yapılacağı ile ilgili bilgiler ve diğer tüm detaylar şöyle;
İki haftada bir gerçekleştirilen ve koronavirüs ile mücadele döneminde Türkiye'nin merakla beklediği Başkan Erdoğan'ın açıklamaları kovid-19 mücadelesinde kritik bir aşamanın haberi için büyük önem taşıyor.
Bugün yapılacağı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, ileri bir tarihe ertelendi. Toplantısı tarihi ise henüz belli olmadı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.
Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.
Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
1- PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.
2- MASKE YASAĞI KALKACAK MI?
Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.