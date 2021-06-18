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Haberler Gündem Haberleri Çeşme Belediyesi'nin kaçak rezidansı yıkmamasına tepkiler sürüyor
Giriş Tarihi: 18.6.2021 13:01

'nin kaçak rezidansı yıkmamasına tepkiler sürüyor

ERTAN GÜRCANER
Çeşme Belediyesi'nin kaçak rezidansı yıkmamasına tepkiler sürüyor

Çeşme Belediyesine ait iş makinalarının önceki gün CHP’li meclis üyesi ’ın İnönü mahallesinde imar yönetmeliğini hiçe sayarak yaptığı 6 katlı kaçak rezidansın sadece yan bahçe duvarını yıkıp diğer bölümlere dokunmaması tepkileri de beraberinde getirdi.

SABAH'ın 'Garibanın evi olsa çoktan yıkmıştın' başlığı ile manşetine taşıdığı yıkım komedisinin ardından İmar usulsüzlüğünü ortaya çıkaran Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Kumaş, SABAH'a konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kumaş; "Dernek olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Çeşme halkı herkesin hukuku, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere saygılı olmasını istiyor. Çeşme'de artık herkes adaletsiz ve keyfi uygulamaları görmekten bıktı. Bu binanın diğer kaçak binalardan tek bir farkı var. O da Çeşme Belediyesinde meclis üyesi olan, iki dönem imar komisyonu başkanlığı görevini yürütmüş, yönetimin başında olan bir kişinin eli ile yapılmış olmasıdır. Eğer Çeşme Belediye Meclisinde 2 dönem imar komisyonu başkanlığı yapmış bir kişi yasa ve yönetmeliklere bu kadar saygısız davranıyorsa o zaman Çeşme halkı olarak bizler ilçede hiçbir zaman hukuka saygılı yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmış bir iş göremeyiz." dedi.

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Çeşme Belediyesi'nin kaçak rezidansı yıkmamasına tepkiler sürüyor
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