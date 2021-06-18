Çeşme Belediyesi'nin kaçak rezidansı yıkmamasına tepkiler sürüyor

SABAH'ın 'Garibanın evi olsa çoktan yıkmıştın' başlığı ile manşetine taşıdığı yıkım komedisinin ardından İmar usulsüzlüğünü ortaya çıkaran Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş, SABAH'a konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kumaş; "Dernek olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Çeşme halkı herkesin hukuku, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere saygılı olmasını istiyor. Çeşme'de artık herkes adaletsiz ve keyfi uygulamaları görmekten bıktı. Bu binanın diğer kaçak binalardan tek bir farkı var. O da Çeşme Belediyesinde meclis üyesi olan, iki dönem imar komisyonu başkanlığı görevini yürütmüş, yönetimin başında olan bir kişinin eli ile yapılmış olmasıdır. Eğer Çeşme Belediye Meclisinde 2 dönem imar komisyonu başkanlığı yapmış bir kişi yasa ve yönetmeliklere bu kadar saygısız davranıyorsa o zaman Çeşme halkı olarak bizler ilçede hiçbir zaman hukuka saygılı yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmış bir iş göremeyiz." dedi.