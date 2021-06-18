İBB’ye 23 yıllık adalet dersi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü
'nde İstanbul İtfaiyesi
'nde 23 yıldır çalışan ve Bem-Bir-Sen
Engelliler Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Sadullah Daban
'ı kadro derecesini düşürerek Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğüne sürdü. Bem-Bir-Sen tarafından açılan dava neticesinde İstanbul 4. İdare Mahkemesi söz konusu kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.
"YERİ DEĞİŞTİRİLEMEZ"
Söz konusu kararın Devlet Memurları
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği'nin "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı Ek 3. Maddesi'ne aykırı olduğunu ifade eden mahkeme, "Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez" kararını verdi. Kararda, Sadullah Daban için verilen sürgün kararının hukuka aykırı olduğu ifade edildi.