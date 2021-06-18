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Giriş Tarihi: 18.6.2021

İBB’ye 23 yıllık adalet dersi

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İBB’ye 23 yıllık adalet dersi

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İBB yönetiminin mobbingle sürgün ettiği 23 yıllık İBB çalışanı engelli ile ilgili kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi

, 'nde 'nde 23 yıldır çalışan ve Engelliler Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten 'ı kadro derecesini düşürerek Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğüne sürdü. Bem-Bir-Sen tarafından açılan dava neticesinde İstanbul 4. İdare Mahkemesi söz konusu kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

"YERİ DEĞİŞTİRİLEMEZ"
Söz konusu kararın Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği'nin "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı Ek 3. Maddesi'ne aykırı olduğunu ifade eden mahkeme, "Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez" kararını verdi. Kararda, Sadullah Daban için verilen sürgün kararının hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

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İBB’ye 23 yıllık adalet dersi
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