İBB’ye adalet dersinde... Vicdansızlığa dur!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde İstanbul İtfaiyesi'nde 23 yıldır çalışan engelli Sadullah Daban'ı Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğüne kadro derecesi düşürülerek sürüldü. Bem-Bir-Sen tarafından açılan dava neticesinde İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İBB'ye adalet dersi vererek söz konusu kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme "Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ve açıkça hukuka aykırı bulunan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açabilecek nitelikte olduğu sonucuna varılan dava konusu işlemin teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir" kararına hükmetti. 23 yıllık kariyeri sonlanan Daban'ın mali ve özlük haklarının telafisine hükmedilirken, hukuksuz ve vicdansız sürgün kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

SABAH gazetesinin gündeme getirdiği konu sonrasında Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı ve MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, "Hukuksuz, Vicdansız, Sürgüne dur! Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilemez." İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sadullah Daban'a verdiği sürgün kararı açtığımız dava sonucu mahkemeden geri döndü" açıklamasını yaptı.