İzmir’de kanlı provokasyon

İzmir
'in Konak ilçesindeki HDP
İl Başkanlığı'na giren ve bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan yakalandı. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülürken, tabancayla vurularak öldürülen genç kızın, partide çay servisi yapan annesi rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe gittiği belirtildi.
ETRAFA ATEŞ AÇTI
Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na giren 27 yaşındaki O.G. isimli silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı. İl başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, olayda Deniz Poyraz
isimli gencin öldüğünü belirledi.
Saldırganın daha önce sağlık çalışanı olduğu ve görevinden istifa ettiği öne sürüldü. Ayrıca saldırgan O.G.'nin psikolojik sorunları olduğu ve çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü iddia edildi.
Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz
rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe gittiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan zanlının sorgusunun da devam ettiği öğrenildi. Saldırganın sosyal medya hesabından tehdit içerikli mesajlar paylaştığı belirlendi.
HDP İzmir İl Başkanı Kadir Baydur
, parti binası önünde yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını, sonu ne olursa olsun partilerine sahip çıkacaklarını belirtti.
Saldırı, siyasi çevreler tarafından kınandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'de huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekmektedir" dedi.
'KALLEŞ BİR TERTİPTİR'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Toplumsal huzur ve iç barış ortamımızı sabote etmek isteyen karanlık emeller bu defa İzmir'de sahneye çıkmıştır. Türkiye'nin karışmasını; etnik, ideolojik ve siyasi fay hatlarının kırılarak fitne depremlerinin oluşmasını hedefleyen iç ve dış provokasyonlar devreye alınmıştır. Bu haliyle HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir. Bu vahim olayın içyüzü mutlaka deşifre edilmeli, önü ve arkası aydınlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.
PROVOKASYON UYARISI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, "Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de saldırıyı kınadı.