Mansur Yavaş, Ankara'da kreş vaadini gerçekleştiremedi Adana'da açılışa katıldı

ÜNAL: "SEÇİM ÖNCESİ HER MAHALLEYE VAAD ETTİĞİ KREŞLERİ ZATEN GÖREMİYORUZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Fatih Ünal da; "Sayın Mansur Yavaş, Adana Kozan'da bir kreşin temel atma törenine iştirak etmiş. Ankara'da sel oluyor Sayın Başkan'ı sahada göremiyoruz. İhale iptalini soruyoruz, yine cevap alamıyoruz. Seçim öncesi her mahalleye vaad ettiği kreşleri zaten göremiyoruz. Meğerse Başkan Ankara'da değilmiş" ifadelerini kullandı.