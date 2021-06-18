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Giriş Tarihi: 18.6.2021 17:34 Son Güncelleme: 18.6.2021 18:22

MİT ve Jandarma’dan /'ya ! Gri kategoride aranan İslam Biliz yakalandı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
MİT ve Jandarma’dan PKK/KCK'ya operasyon! Gri kategoride aranan İslam Biliz yakalandı

Son Dakika Haberi... Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, MİT ve Jandarmanın /'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 'Şiyar Erzurum' kod adlı İslam Biliz yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. MİT ve Jandarma'nın /'ya yönelik yaptığı operasyonda, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride bulunan İslam Biliz yakalandı.

MİT ve Jandarma’dan PKK/KCK'ya operasyon! Gri kategoride aranan İslam Biliz yakalandı | Video

"SALDIRI-SBOTAJ EĞİTİMİ ALDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiye- sınırında düzenlediği ortak ile yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu. Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKK/KCK'ya katıldığı ve kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı-sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi. İslam Biliz, Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösteriyordu" ifadelerine yer verildi.

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MİT ve Jandarma’dan PKK/KCK'ya operasyon! Gri kategoride aranan İslam Biliz yakalandı
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