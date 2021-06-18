Son Dakika Haberi... 2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan koronavirüs salgını kısa bir süre içerisinde sınırlarını aştı. Birçok Avrupa ülkesinde görülen koronavirüs 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de de görüldü. Türkiye salgına karşı başarılı bir mücadele gösterirken, birçok ülkeye de yardımda bulundu.
TAM KAPANMADA VAKA SAYILARI KONTROL ALTINA ALINDI
Koronavirüs salgını birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala sürdürüyor. Özellikle nisan ayında artışa geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları rekor seviyelere ulaşmıştı. Artışların ardından Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıkmıştı. Türkiye'de 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma kararı kısa sürede etkisini gösterdi ve veriler aylar sonra en düşük seviyelerini gördü.
1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME ADIMLARI ATILDI
Verilerde yaşanan düşüşün ardından 1 Haziran tarihinde normalleşme adımları atıldı. Düşüş bu süreçte de devam ederken, geçen günlerde az da olsa vaka ve vefat sayılarında bir artış gözlemlendi. 17 Haziran'da veriler aşağı yönlü seyre geçerken, dün vaka sayısı 5 bin 904, vefat sayısı ise 62 oldu. Sağlık Bakanlığı 18 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de vaka ve vefat sayılarında son durum...
18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 18 Haziran tarihinde 224 bin 128 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 575 olurken, hasta sayısı 497 oldu. Ağır hasta sayısı ise 856 olarak kayıtlara geçti. Bugün 59 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 49 bin 71'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 427 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224 oldu.
SON DAKİKA: 18 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
TEST SAYISI 60 MİLYONA YAKLAŞTI
Öte yandan bugüne kadar 58 milyon 123 bin 990 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728'e çıktı.
17 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 62 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 12'a yükseldi. Toplamda 57 milyon 899 bin 862 test yapıldı. Dün yapılan 225 bin 64 testten, 5 bin 904 yeni vaka sayısı, 509 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 354 bin 153 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 143 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 219 bin 797'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 860 olduğu açıklandı.
16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 16 Haziran tarihinde 227 bin 163 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 221 olurken, hasta sayısı 548 oldu. Ağır hasta sayısı ise 881 olarak kayıtlara geçti. Bugün vefat sayısında düşüş yaşanırken, 71 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı ise 48 bin 950'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi sona eren ya da karantina süresi biten 4 bin 632 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi. Bugüne kadar 57 milyon 674 bin 798 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249'a yükseldi.
15 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 15 Haziran tarihinde 223 bin 846 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 milyon 955 olurken, hasta sayısı da 532 oldu. Ağır hasta sayısı ise 886 olarak kayıtlara geçti. Bugün 84 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 48 bin 879'a yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 186 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye çıktı. Bugüne kadar 57 milyon 447 bin 635 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28'e yükseldi.
14 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 14 Haziran tarihinde 219 bin 290 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 626 olurken, hasta sayısı 428 oldu. Ağır hasta sayısı ise 929 olarak kayıtlara geçti. Bugün 74 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 48 bin 795'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 4 bin 585 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836 oldu. Öte yandan bugüne kadar 57 milyon 223 bin 789 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı da 5 milyon 336 bin 73'e yükseldi.
13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
13 Haziran 214 bin 957 testte 5 bin 12 vaka, 454 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 194 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 499, toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, toplam vefat sayısı 48 bin 721, toplam ağır hasta sayısı 952, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 202 bin 251 oldu.
12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 12 Haziran'da 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.
11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
11 Haziran'da 224 bin 128 koronavirüs testi yaptı. Vaka sayısı 6 bin 261 olurken, hasta sayısı 561 oldu. Ağır hasta sayısı ise uzun bir süre sonra binin altına geriledi ve 997 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık olarak 3 ay sonra vefat sayısı 70'in altına geriledi ve 69 oldu. Toplam vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.
10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 10 Haziran'da 96 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 524'a yükseldi. Toplamda 56 milyon 346 bin 98 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 320 testten, 6 bin 408 yeni vaka sayısı, 563 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 313 bin 98 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 895 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 186 bin 728'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 9 olduğu açıklandı.
9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 9 Haziran'da 224 bin 193 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 454 olurken, hasta sayısı 558, ağır hasta sayısı da bin 18 oldu. 87 vatandaşımız daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 48 bin 428'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 6 bin 647 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e çıktı. Bugüne kadar 56 milyon 123 bin 336 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690 olarak kayıtlara geçti.
8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
8 Haziran'da, 86 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 314'a yükseldi. Toplamda 55 milyon 899 bin 143 test yapıldı. Bugün yapılan 225 bin 527 testten 6 bin 609 yeni vaka sayısı, 557 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 300 bin 236 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 836 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 173 bin 186'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 44 olduğu açıklandı.
7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
7 Haziran'da 91 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 255'a yükseldi. Toplamda 55 milyon 673 bin 616 test yapıldı. Yapılan 218 bin 164 testten, 5 bin 647 yeni vaka sayısı, 495 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 293 bin 627 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 576 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 167 bin 350'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 60 olduğu açıklandı.
6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
6 Haziran'da 204 bin 827 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 386, hasta sayısı ise 482 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 96 olarak kayıtlara geçti. Bugün 96 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 48 bin 164 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 6 bin 3 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi. Öte yandan bugüne kadar 55 milyon 455 bin 452 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 287 bin 980'e yükseldi.
5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 5 Haziran'da 92 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 68'e yükseldi. Toplamda 55 milyon 250 bin 625 test yapıldı. Bugün yapılan 216 bin 156 testten 6 bin 126 yeni vaka sayısı, 542 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 282 bin 594, bugün iyileşen 7 bin 161 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 154 bin 771ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 147olduğu açıklandı.
4 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 4 Haziran'da 224 bin 681 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 6 bin 169, hasta sayısı ise 552 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 183 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 75 gün sonra 100'ün altına düştü ve 94 oldu. Toplam vefat sayısı ise 47 bin 976'ya yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona ren 7 bin 617 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610 oldu. Bugüne kadar 55 milyon 34 bin 469 koronavirüs testi yapıldı. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 276 bin 468'e yükseldi.
3 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
3 Haziran'da, 222 bin 847 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısındaki düşüş sürdü ve bugün toplam vaka sayısı 6 bin 602 oldu. Hasta sayısı 563 olurken, ağır hasta sayısı ise bin 219 olarak kayıtlara geçti. Bugün 114 vatandaşımız daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 47 bin 882'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 8 bin 540 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e çıktı. Bugüne kadar 54 milyon 809 bin 788 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı da 5 milyon 270 bin 299 oldu.
2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
2 Haziran'da 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 586 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi. Test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697, vefat sayısı 47 bin 768 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 656'a yükseldi. Toplamda 54 milyon 362 bin 791 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 482 testten, 7 bin 112 yeni vaka sayısı, 602 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 256 bin 516 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 457 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 124 bin 81'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 241 olduğu açıklandı.