Son dakika: Başkentte Açelya Apartmanı ile ilgili yeni gelişme

Ankara Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi'ndeki Mektep Sokak'ta, apartman inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, bitişikte bulunan ve 2013 yılında inşa edilen 8 katlı Açelya Apartmanı'nın istinat duvarı çökmüştü. İstinat duvarının çökmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Açelya Apartmanı'nın bulunduğu arazide daha önce yapılan bina 1981 yılında kayarak yıkıldığı ve aynı sırada bulunan bir bina 1974 yılında kendiliğinden çöktüğü tespit edildi.

MÜTEAHHİT HAKKINDA SORUŞTURMA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında inşaatı yapan müteahhit Süleyman A., hafriyat işini yapan firma yetkilisi inşaat teknikeri Serkan K. ile kepçe operatörü Özkan K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından tutuklanması talep edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

'ÇALIŞANLARIN KUSURU YOK'



Yürütülen soruşturma kapsamında Serkan K., inşaat yetkilisi Süleyman A.'nın talebi üzerine inşaat alanına kepçe gönderdiğini söyledi. Şüpheli Süleyman A. ise, "İnşaat çalışması tamamen hukuka uygun, belge ve projeleri eksizsiz, tamdır. Proje dışına çıkılmadan inşaat devam etmekteydi. Benim ve çalışanlarımın hiçbir kusuru yoktur" dedi. Hazırlanan bilirkişi raporunda yeni yapılacak binalarda mutlak suretle ana karaya oturtulması, yapı tekniğine uygun istinat duvarlarıyla desteklenmesi, istinat duvarlarının mutlaka ana karaya oturtulması gerektiği yönünde düzenlendiği belirtildi. Bilirkişi raporunda Açelya Apartmanı'nın bina ruhsat izninin 21 Eylül 2007 tarihinde verildiği, bina temelinin, yıkılan istinat duvarının yeterli nitelikte malzeme ile yapılıp, yapılmadığının, donatıların, beton kalitesinin bu aşamada belirlenemeyeceği, mukavemet testi, laboratuvar tetkikleriyle, alınacak karot numunelerinin incelenmesi sonucu sağlıklı sonuca ulaşılabilceği kaydedildi.