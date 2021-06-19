Amik Ovası suya kavuştu

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, korona günlerinde fark edilmese de son 2 yılda Hatay'ın çok büyük DSİ yatırımlarına kavuştuğunu söyledi. Yayman, 1970'li yılların ortasında başlayan ve yaklaşık yarım asır süren dev projelerin sonuna gelindiğini açıkladı.

Yayman "Başbakan Süleyman Demirel tarafından 1974 yılında inşaatı başlayan ve 1977'de işletmeye açılan Tahtaköprü Barajı 2020 yılında korona salgının gölgesinde sessizce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından tamamlandığını hatırlattı.

Tahtaköprü barajının 10 metre yükselmesiyle Amik ovasının suya hasreti son bulduğuna dikkat çeken Yayman. "Su tutma kapasitesi 3 katına, sulama alanı 4 katına çıkan baraj ovaya can verdi "dedi.

İKİNCİ ÜRÜN EKİLMEYE BAŞLANDI

Tahtaköprü Barajı yükseltilmeden önce sadece tek ürünün ekildiği Amik ovasında şimdi iki ürün alınmaya başladığını belirterek, " Çiftçinin yüzü güldü. Derin kuyulardan alınan su yerine kanallardan alınan su enerji maliyetlerini yüzde 70 oranında düşürdü.

Aktaş, Kazkeli, Aşağıoba, Hamamiskanı, Güventaş köylerine su ulaştı. Geçmişte bu köylerin derelerinde kurbağalar, balıklar, kamplumbağalar dahi yaşanmazken bugün derelerde su bulunuyor. Çiftçiler, kuyular yerine buradan su alıyorlar ve mahsüllerini suluyorlar.." ifadelerini kullandı..

6 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL VAR

DSİ Genel müdürlüğünün üstün ve yorucu çalışmalarıyla Ceyhan nehrinin suyu Amik ovasına getirildi. 123 km kanal uzunluğu . 22 metre kanal genişliği , 7 metre derinliği , Debisi 80 metreküp ve 6 km tünel var.

Devlet Su işleri genel müdürlüğünün yıllara varan çalışmalarıyla Ceyhan nehri üzerindeki Menzelet ve Kılavuzlu barajlarındaki su günümüzde Tahtaköprü barajına taşınıyor.

Tahtaköprü'den Amik Ovasına aktarılan su ovanın suya hasretine son verdi. Suyun gelmesiyle ovaya can ve bereket geldi. Ovada verim yükseldi çiftçinin cebine daha fazla para girmeye başladı."

Kazkeli Muhtarı Mustafa Tüfek, Güventaş Muhtarı İbrahim Akcan'danın suyu getirenden Allah razı olsun diyerek kendilerini aradıklarını ifade eden Yayman, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler "dedi.

KARASU KANALI HIZLA İLERLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelip yerinde incelediği Karasu kanalı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Hüseyin Yayman," Karasu kanalı ise Tahtaköprünün suyunu Reyhanlı barajına taşıyacak. 37 km uzunluğundaki yeni kanalla birlikte DSİ yaklaşık 160 kilometrelik bir kanal olacak. "diyerek şöyle devam etti; "Karasu kanalı tamamen bittiğinde Ceyhan nehrinin suyu Reyhanlı havzasına taşınmış olacak. Karasu kanalı Uzunluğu 36 km, kanal Genişliği 7 metre , kanal Derinliği 5 metre , Kanal debisi 50 metreküp ve 3.402 km tünel olacak. Hatay vilayetinin GAP'ı olacak bu proje entegre bir sulama sistemi getiriyor. Su dev kanallarla K. Maraş, Gaziantep, Kilis illerinden geçerek Hatay'a geliyor. Yaparsa AK Parti yapar diyoruz. Amik Ovasının GAP'ı olacak bu dev proje için başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve DSİ'ye teşekkür ederiz. "