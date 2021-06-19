Berkin Elvan davası sanığı polise 16 yıl 8 ay hapis

Gezi
Parkı olayları sırasında 15 yaşındaki Berkin Elvan
'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık polis memuru F.D., görev yeri olan Van'dan görüntülü olarak İstanbul'daki mahkemeye bağlandı. Elvan'ı yaralayan gaz fişeğini attığı öne sürülen polis memuru F.D.'ye "olası kasıtla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Karara karşı istinaf mahkemesinde itiraz yolunun açık olduğu bildirildi.