DEAŞ’a maddi destek sağlayan şüphelilerin evlerinden yüklü miktarda para çıktı

Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ'a maddi kaynak sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yapılan ev aramalarında çok sayıda para, altın, silah ve dijital materyal ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından banka hesap hareketleri ve iletişimleri dinlenen 61 kişinin hakkında DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağladığı tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı tarafından Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA PARA VE DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU



Gözaltına alınan şüphelilerin ev aramalarında ekipler tarafından 635 bin 175 TL, 42 bin 302 dolar, 15 bin 560 Euro, 295 bin Suriye lirası, 29,40 gram muhtelif altın, 2 tane gremse altın, 12 tam altın, 1 yarım altın ve 5 çeyrek altın ele geçirildi. 32 fişek ile bir kurusıkı tabancanın da ele geçirildiği aramalarda 53 cep telefonu, 9 dizüstü bilgisayar, 5 tablet, 26 flaş bellek, 4 hafıza kartı, 2 dahili bellek, 9 CD, 1 fotoğraf makinesi, 1 ajanda ve 2 not defteri de bulundu.