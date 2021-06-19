DSÖ'den Delta Varyantı açıklaması: Küresel olarak baskın tür olması bekleniyor

ABD VE ALMAYAN'DA DA HIZLA YAYILABİLECEĞİ UYARISI YAPILDI

Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen ve İngiltere'de de en yaygın tür haline gelen Delta varyantın ABD ve Almanya'da da hızla yayılabileceği uyarısında bulunuldu.