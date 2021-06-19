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Giriş Tarihi: 19.6.2021 19:01 Son Güncelleme: 19.6.2021 19:05

'den Varyantı açıklaması: Küresel olarak baskın tür olması bekleniyor

AA
DSÖ'den Delta Varyantı açıklaması: Küresel olarak baskın tür olması bekleniyor

(), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak ’da tanımlanan varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirdi. Delta varyantının ve Almayan'da baskın tür olabileceği de yapılan uyarılar arasında yer aldı. Öte yandan, hükümetine Kovid-19 politikalarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi üyelerinden Adam Finn Delta varyantı vakalarının arttığını ve salgında 3. dalganın yolda olduğunu ifade etti.

NDTV'nin haberine göre, 'nün baş uzmanı Soumya Swaminathan, varyantının bulaşıcılığının arttığını ve koronavirüsün küresel olarak baskın türü olma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

ABD VE ALMAYAN'DA DA HIZLA YAYILABİLECEĞİ UYARISI YAPILDI

Kovid-19'un ilk olarak 'da görülen ve 'de de en yaygın tür haline gelen Delta varyantın ve 'da da hızla yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

DELTA VAKALARINDA YÜZDE 79'LUK ARTIŞ

İngiliz yetkililer, ülkedeki Delta varyantı vakalarında son bir haftada yüzde 79'luk artış olduğunu belirtti. İngiltere hükümetine Kovid-19 politikalarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi üyelerinden Adam Finn Delta varyantı vakalarının arttığını ve salgında 3. dalganın yolda olduğunu ifade etti.

ABD VE ALMAYAN'DA BASKIN TÜR OLMA EĞİLİMİNDE

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky dün, Delta varyantının ABD'de en baskın tür olmasını beklediklerini söylemişti. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Delta varyantının Almanya'da hızlı bir şekilde yayılabileceğine ilişkin ikazda bulunmuştu. Bakan Spahn, yeni vakaların yüzde 6'sında Delta varyantının tespit edildiğini belirtmişti.

DELTA VAVRYANTI MOSKOVA'YI ETKİSİ ALTINA ALDI

Vaka sayılarında rekor bir artışın kaydedildiği Moskova'da bugün itibariyle 9 bin 120 Kovid-19 vakası görüldü. Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları son haftalarda 3'e katlandı. Şehirde yeni kapanma tedbirleri devreye sokuldu. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Delta varyantının şehirdeki yeni vakaların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu açıklamıştı.

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DSÖ'den Delta Varyantı açıklaması: Küresel olarak baskın tür olması bekleniyor
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