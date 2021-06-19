Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Göç İdaresi 65 puanla personel alımı yapacak. KPSS'den 65 ve üzeri puan alan 1309 sözleşmeli personel merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alım ilanı ve detaylar haberimizde.

GÖÇ İDARESİ İŞE ALIM ŞARTLARI NELER?

Göç İdaresi ilanına başvurabilmek için adayların ÖSYM'nin düzenlediği son KPSS'den en az 65 puan almış olması gerekiyor. KPSS B Grubu'ndan, lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, lise mezunları için de KPSS P94 puan türlerinden en az 65 puan kazanan adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvuranların KPSS puan türü ile pozisyon unvanı esas alınacak ve yapılan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısından 4 kat daha fazla adayın içinde yer alması gerekecek.