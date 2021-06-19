Şanlıurfa'da terör operasyon!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, hakkında terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, sansasyonel eylem amaçlı Şanlıurfa'ya geldiği ihbarı üzerine ekipler AZAD PİRSUS kod adlı S.P. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın vermiş olduğu ifade doğrultusunda, Şanlıurfa Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile Gaziantep'te kendisine yardım yataklık ettiklerini beyan ettiği şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına aldı. Yakalan şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet piyade tüfeği, 7 adet M piyade tüfeğine ait şarjör, 176 adet piyade tüfeğine ait mermi, 1 adet piyade tüfeğine ait gece görüşlü termal dürbün, 1 adet seri numarası silinmiş seyyar dipçikli Kaleşnikof silah, 3 adet Kaleşnikof şarjörü, 101 adet Kaleşnikof silaha ait fişek, 1 adet el bombası, 2 adet örgütsel fotoğraf, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 6 adet fişek ve Yasaklı yayınlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan AZAD PİRSUS kod adlı S.P. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Yakalanan diğer 8 şahısla ilgili tahkikat devam ettiği belirtildi.